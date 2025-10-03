4 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün bugünkü kavuşumu, iş hayatında uluslararası bağlantıları ön plana çıkarabilir. Hatta belki de bir süre önce kapanmış gibi görünen bir yurt dışı fırsatı yeniden gündeme gelebilir. Beklediğin vize yanıtı ya da kabul mektubu gününü güzelleştirebilir.

Bu süreçte eğitim, medya veya seyahat konuları, kariyerinde öne çıkan başlıklar haline gelebilir. Bu alanlarda yeni fırsatlar, yeni iş birlikleri gelişebilir. Kim bilir, belki de yeni bir eğitim programına katılma fırsatı bulabilir veya medya sektöründe yeni bir iş teklifi alabilirsin. Seyahatler de iş hayatında yeni kapılar açabilir. Deniz aşırı yolculuğa çıkmaya hazır ol! Zira, Pallas'ın ileri hareketi de bir süredir kafanı kurcalayan, belirsizlik içinde olan projelerin üzerindeki sis perdesini kaldırıyor.

Aşk hayatında da hareketli bir döneme giriyoruz. Venüs ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak bu defa duyguların kadar özgürlüğün de önemli olacak. Belki de geçmişteki hatalardan ders alarak, daha sağlıklı ve özgür bir ilişki yaşama fırsatı bulacaksın. Öte yandan toksik bir ilişkiden kurtulma ve devam eden sorunlardan kurtulmaya da odaklanabilirsin. Belki de mevcut ilişkinin geçmişten kalan sorunlarına veda ederek özgürleşebilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…