4 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün evrenin enerjisi seninle daha güçlü bir bağ kuruyor. Pallas'ın doğrudan hareketi, birçok farklı alanda olduğu gibi sağlık konularında da seni etkiliyor. Özellikle kalp ve dolaşım sistemi sağlığın üzerindeki etkisi oldukça belirgin.

Pallas'ın bu hareketi, sağlığına olan bakış açında yeni bir farkındalık oluşturmanı da sağlıyor. Aşırı efor sarf etmek yerine, ritmik ve uyumlu hareketlerin önemini kavramanı teşvik ediyor. Yani, kendini zorlamadan, bedenine zarar vermeden uygulayabileceğin egzersizler, bu dönemde senin için çok daha faydalı olacak. Bu ritmik ve uyumlu hareketler, bedeninin enerjisini parlatırken, aynı zamanda senin daha güçlü hissetmeni de sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

