3 Ekim Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
3 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki enerjilerin seninle olan dansı, biraz hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Oturmak değil, hareketsiz kalmak seni yoruyor! Belki de bir süredir hissettiğin o yorgunluğun nedeni tam olarak bu. Bilgisayar başında, kitap okurken ya da televizyon karşısında geçirdiğin uzun saatler, bedeninin enerjisinin tükenmesine neden oluyor. Ama merak etme, çözüm aslında çok basit: Biraz hareket etmek.

Biraz hareket etmekten kastımız, spor salonuna gitmek ya da saatlerce koşmak değil. Belki de sadece kısa bir yürüyüş, belki evin içinde biraz hareket, belki de birkaç basit esneme hareketi... Küçük bir adım atmak bile, bedeninde taze bir enerji akışı başlatabilir. Unutma, her hareket bir başlangıçtır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

