28 Eylül Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz dikkat! Duygusal rüzgarların hızı biraz artabilir ve bu da mideye biraz sıkıntı yaratabilir. Hani derler ya, 'içimde fırtınalar kopuyor' diye, işte tam da bu durumu yaşayabilirsin.

Belki bir kupa sıcak bitki çayı, tüm bu dalgalanmaların arasında bir liman olabilir. Belki biraz papatya, belki biraz nane... Hatta belki biraz da lavanta ekleyebilirsin. Bu çaylar, hem mideyi yatıştırırken hem de duygusal dengeni sağlama konusunda yardımcı olabilir.

Ayrıca, sakin nefes çalışmaları da bu durumda oldukça faydalı olacaktır. Derin bir nefes al, sonra yavaşça ver... Bu basit ama etkili teknik, hem zihnini hem de bedenini rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…