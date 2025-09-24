onedio
25 Eylül Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

25 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Eylül Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmenin tam zamanı. Yemeklerini ve atıştırmalıklarını yeniden düşünmek, sana uzun vadede birçok fayda sağlayabilir.

Belki de son zamanlarda kendini biraz ağırlaşmış hissedebilirsin. Fazla kilolar, sağlıksız bir düzen ya da iş hayatında üstlendiğin ağır ve gereksiz yükler... Hepimiz biliyoruz ki bu durum, enerjimizi düşürüyor ve genel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Ancak bugün, tüm bunları geride bırakma ve bedenini hafifletme fırsatın var. 

Astroloji dünyasının güçlü gezegeni Plüton, sana bu konuda destek olmaya hazır. Sağlıklı seçimler yapma konusunda kararlı olmanı sağlayacak olan Plüton’un desteğiyle, beslenme alışkanlıklarını radikal bir şekilde değiştirebilirsin. Şifa bulmak için beslenme ve spor konusunda hassas ol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

