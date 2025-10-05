6 Ekim Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için oldukça özel ve belki de biraz gizemli bir gün olacak. Çünkü iletişim ve zekanın temsilcisi olan Merkür, derinliklerin ve sırların burcu Akrep'e geçiş yapıyor. Bu astrolojik geçişle birlikte, aşk hayatında bazı geçmiş yaraları sarmak, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir durumu düzeltmek için ideal bir zaman dilimi başlıyor. Kim bilir, belki de geçmişten biriyle beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu durumda, kalbinin neye hazır olduğunu, ne istediğini sorgulamanın çok önemli olduğunu unutma.

Böyle bir durumla karşılaştığında, aceleyle, düşünmeden karar vermek yerine, duygularını ve düşüncelerini gözden geçirmeni öneriyoruz. Kendine biraz zaman ver, duygusal ve zihinsel olarak nerede olduğunu anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…