6 Ekim Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Çünkü iletişimin gezegeni Merkür, gizemli ve derinlikli Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte sen de iç dünyanın derinliklerine bir yolculuğa çıkıyorsun... İş yerindeyken etrafındakilerin konuşmalarını sessizce gözlemliyorsun, belki de bir köşede oturup herkesin hareketlerini izliyorsun. Bu sessiz gözlemcilik sayesinde, kimin gerçekten güvenilir olduğunu, kimin ise sadece yüzeyde kaldığını rahatlıkla görebilirsin.

Tam da bu noktada bir projenin perde arkasında neler olup bittiğini, hangi aksaklıkların yaşandığını fark etme şansın olabilir. Bu aksaklıkları düzeltmek senin elinde, ancak kendini fazla yük altına sokmamaya dikkat etmelisin. Bugün biraz dinlenmek, enerjini toplamak uzun vadede üretkenliğini artıracak bir etkiye sahip olacaktır.

Aşk hayatında ise eski bir yarayı sarmak, geçmişte kalan bir durumu düzeltmek mümkün. Belki de geçmişten biriyle karşılaşma yaşayabilirsin. Bu durumda kalbinin neye hazır olduğunu, ne istediğini sorgulaman ise çok önemli. Aceleyle, düşünmeden karar vermek yerine, duygularını ve düşüncelerini gözden geçir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…