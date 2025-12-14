onedio
Yay Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta kariyerinde para ve gelir düzeni, bütçe yönetimi ve kazanç kapıları hayatının öncelikli konuları haline gelecek. Mars'ın Oğlak burcunda olması, finansal konulara daha fazla odaklanmanı sağlayacak. Haftanın başında, gelirini artıracak somut bir adım atma fırsatın olabilir. Belki de daha disiplinli bir finansal planlama yapma zamanı gelmiştir. Beklediğin bir ödeme veya ek gelir sağlayacak bir iş fırsatı kapını çalabilir. 

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron üçgeni, yaratıcılığını ve ilhamını yükseltme potansiyeli taşıyor. Eğitim, reklam, dijital işler, yazarlık veya sahne sanatları gibi alanlarda güçlü ve şifalandırıcı bir çıkış yakalayabilirsin. Kış Gün Dönümü’nde Güneş’in Oğlak burcuna geçişi, finansal istikrarı hayatının merkezine almanı sağlarken, kazanman konusunda da destekçin olacak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde, Güneş ile Satürn karesi, ilişkilerde biraz ciddiyet ve sorumluluk gerektirebilir. Partnerinle geleceğe dair somut, uzun vadeli konuşmalar yapabilir veya flörtlerde daha seçici ve garantici davranabilirsin. Bu hafta hızlı, tutkulu ama geçici ilişkiler yerine, kalıcılığı ve olgunluğu olan adımların seni daha mutlu edeceğini ise unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

