Sevgili Yay, bu hafta Güneş’in Oğlak burcuna geçişi, hayatında bazı değişiklikler yapman gerektiğini işaret ediyor. Bu hafta, metabolizmanın düzenine biraz daha fazla önem vermen gerekiyor. Biliyoruz, hayat koşturmacası içerisinde bazen sağlıklı beslenmeyi ikinci plana atabiliyoruz. Ancak bu hafta, şeker, tuz ve hızlı tüketilen, işlenmiş gıdaların enerjini daha çabuk tükettiğini fark edebilirsin. Zira bu tür yiyecekler, metabolizmanı yorabilir ve enerjini düşürebilir.

Dengeli ve temiz beslenmek, bu hafta senin için oldukça önemli. Ayrıca, bu hafta vitamin ve mineral takviyeleri de enerjini yükseltmek için güçlü bir destekçi olabilir. Özellikle demir, B12, C vitamini gibi enerji üretiminde önemli rol oynayan vitamin ve mineralleri tüketmeyi ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…