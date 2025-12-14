Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz daha ciddi ve sorumluluk gerektiren bir dönem olabilir. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu kare, özellikle ilişkilerini etkileyebilir. Bu durum, belki de partnerinle geleceğe yönelik somut ve uzun vadeli planlar yapmanı gerektirebilir. Belki de hayatına yeni biri girer ve bu kişiye karşı daha seçici ve garantici bir tutum sergilersin.

Bu hafta, hızlı ve tutkulu ama geçici ilişkiler yerine, daha kalıcı ve olgun ilişkilerin senin için daha iyi olacağını hatırlaman önemli. Belki de bu hafta, flörtlerde daha seçici olman ve ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıman gerekebilir. Bu, belki de partnerinle gelecekteki planlarını netleştirmeni veya yeni bir ilişkiye başlarken daha dikkatli olman anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…