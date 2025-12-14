onedio
Yay Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz daha ciddi ve sorumluluk gerektiren bir dönem olabilir. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu kare, özellikle ilişkilerini etkileyebilir. Bu durum, belki de partnerinle geleceğe yönelik somut ve uzun vadeli planlar yapmanı gerektirebilir. Belki de hayatına yeni biri girer ve bu kişiye karşı daha seçici ve garantici bir tutum sergilersin.

Bu hafta, hızlı ve tutkulu ama geçici ilişkiler yerine, daha kalıcı ve olgun ilişkilerin senin için daha iyi olacağını hatırlaman önemli. Belki de bu hafta, flörtlerde daha seçici olman ve ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıman gerekebilir. Bu, belki de partnerinle gelecekteki planlarını netleştirmeni veya yeni bir ilişkiye başlarken daha dikkatli olman anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

