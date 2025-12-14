Sevgili Yay, bu hafta finansal durumunla ilgili önemli adımlar atmanın zamanı geldi. Mars'ın Oğlak burcunda olması, paranın ve gelirin hayatındaki yerini yeniden değerlendirmen için bir fırsat sunuyor. Bu hafta, kariyerindeki gelir düzenini, bütçe yönetimini ve kazanç kapılarını öncelikli konuların başına yerleştireceksin. Haftanın ilk günlerinde, gelirini artıracak somut bir adım atma şansın olacak. Belki de daha disiplinli bir finansal planlama yapma zamanıdır. Beklediğin bir ödeme veya ek gelir sağlayacak bir iş fırsatı kapını çalabilir. Bu, finansal durumunu iyileştirmek için mükemmel bir zaman olabilir.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron üçgeni, yaratıcılığını ve ilhamını yükseltme potansiyeli taşıyor. Bu enerjiyi kullanarak, eğitim, reklam, dijital işler, yazarlık veya sahne sanatları gibi alanlarda güçlü ve şifalandırıcı bir çıkış yakalayabilirsin. Kış Gün Dönümü’nde Güneş’in Oğlak burcuna geçişi, finansal istikrarı hayatının merkezine almanı sağlarken, kazanman konusunda da destekçin olacak. Bu da maddi hedeflerine ulaşman için enerji ve motivasyon sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…