Sevgili Yay, bugünlerde gökyüzündeki hareketlilik senin de enerjini etkiliyor. Venüs, adalet ve dengeyi temsil eden Terazi burcunda ilerliyor. Bu da senin vücuduna, özellikle de hareketli ve enerjik doğana, 'denge' mesajını gönderiyor.

Senin için hareket hayatın vazgeçilmez bir parçası, biliyoruz. Ancak bugün, aşırılıklardan kaçınmanın ve zarafetin ön planda olması gereken bir gün. Spor yapıyorsan, bugün temponu biraz düşürmeyi dene. Bedenini dinlemek, onunla uyumlu hareket etmek senin için çok önemli. Özellikle kalça ve bacak kaslarına odaklanman, onlara esneklik kazandırmak bugün seni rahatlatacaktır.

Sosyal hayatın da oldukça hareketli, farkındayız. Ancak bugün, sosyal tempoyu biraz azaltmak, belki de biraz daha sakin ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek bile fiziksel yenilenme sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…