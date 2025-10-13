Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Terazi burcundaki konumunun üzerinde yarattığı etkilerden bahsetmek istiyoruz. Bu konum, iş hayatında önemli bir rol oynayan iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde dengeyi bulmanı sağlıyor. Fikirlerini paylaşırken daha diplomatik bir tutum sergilemen, senin için güçlü desteklerin kapısını aralayabilir. Bu durum, özellikle grup projelerinde ve yaratıcı ekip çalışmalarında motivasyonunu tavan yaptırabilir.

İşte tam da bu projeler, senin için yeni gelir kapılarını aralayabilir. Belki de bugün, önünde küçük ama istikrarlı bir kazanç kapısı açılacak. Eğer eğitim, yazılım, tasarım ya da teknoloji odaklı bir işte çalışıyorsan, bu etki senin için daha da verimli olabilir. Bu süreçte, belki de geçmişte başvurduğun bir yerden beklediğin dönüşü alabilirsin. Bu, belki de hayalini kurduğun iş kapısının sonunda açılması anlamına gelebilir. Bu yüzden gözünü dört aç! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…