Sevgili Yay, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Çünkü iş hayatında özgürlük arzun ile işin gerektirdiği kurallar birbirine karşıt düşebilir. İşte tam bu noktada, gökyüzündeki Venüs ve Satürn'ün karşıt açıları, önüne 'Disiplin mi, yoksa keyif mi?' diye bir seçenek sunuyor. Bu, iş hayatında bir denge kurman gerektiğinin belirgin bir işareti olabilir.

Öte yandan, bu dönemde bir iş görüşmesi bekliyor olabilirsin ya da bir teklifinin onaylanmasını dört gözle bekliyor olabilirsin. Eğer durum buysa, bugün biraz sabırlı olman gerekebilir. Cevaplar biraz gecikebilir, ama endişelenme. Bu durum, belki de hayatında bir yön değişikliği yapman gerektiğinin bir işareti gibi düşünebilirsin. Hatta şimdi kendine yeni bir rota belirleyebilir ve haftaya net bir başlangıç yapmak için bu hafta sonu harekete geçebilirsin. Bu arada, finansal konularda risk alman gerekirse, çekinme! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…