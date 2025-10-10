Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz soğuk rüzgarlar esebilir. Venüs'ün cazibesinin Satürn'ün ciddiyetiyle çarpıştığı bu dönemde, partnerinin kendi iç dünyasına dönük olduğunu fark edebilirsin. Bu, ilişkinde hafif bir soğukluk hissi yaratabilir, belki de biraz mesafe koyman gerektiğini düşündürebilir.

Ancak, unutma ki bazen sevgi, sahiplenmekten çok anlamakla güçlenir. Partnerinin kendi sorunlarıyla baş etmeye çalıştığını anlamak ve ona biraz alan tanımak, bu durumu çözmenin anahtarı olabilir. Bu, ilişkinin dinamiklerini daha da güçlendirebilir.

Hadi cesur ol, onun sesine gerçekten kulak ver ve duygularını anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…