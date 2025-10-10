onedio
11 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
11 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Bacakların ve kalçaların, gün boyunca yükünü taşıdığın ve sürekli hareket halinde olduğun için adeta yorgunluğun merkezi haline gelebilir. Sürekli ileri gitme isteği, bedenini geriyor ve yoruyor olabilir. Ancak unutma ki bazen durmak ve biraz soluk almak da gereklidir.

Tam da bu noktada bugün bir yere yetişme telaşı bir kenara bırak. Belki de biraz yavaşlamak ve etrafınızı gözlemlemek için yürüyüş yapmak iyi bir fikir olabilir. Unutma ki hedefsiz bir yürüyüş bile bazen en iyi ilaç olabilir. Rotasız hareket etmek, belki de seni yeniden canlandırır ve enerjini toplamana yardımcı olur. Hız değil, amaçsızlık ilaç gibi gelir bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

