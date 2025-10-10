Sevgili Yay, bugün senin için biraz karışık bir gün olabilir. Çünkü kariyer hayatındaki özgürlük arzun ile iş hayatının getirdiği kurallar birbirine karşıt düşebilir. Tam da bu noktada Venüs ve Satürn'ün karşıt açıları, önüne 'Disiplin mi, yoksa keyif mi?' diye bir soru çıkarıyor. Bu, iş hayatında bir denge kurman gerektiğinin işareti olabilir.

Öte yandan bu süreçte eğer bir iş görüşmesi bekliyorsan ya da bir teklifinin onaylanmasını umuyorsan, bugün biraz sabırlı olman gerekebilir. Cevapların biraz gecikebilir. Ancak bu durum, belki de yön değiştirmen gerektiğini gösteriyor olabilir. Kendine yeni bir rota belirle ve haftaya net başlamak için bu hafta sonu harekete geç! Bu arada finansal konularda risk alman gerekirse, elini korkak tutma.

Gelelim aşka! Bugün aşk hayatında ise biraz uzaklık hissedebilirsin. Partnerin kendi sorunlarına gömülmüş olabilir. Bu durum ilişkinde bir soğukluk yaratabilir. Ancak ona biraz alan tanımak, bu durumu çözmenin anahtarı olabilir. Bugün sevgi, sahiplenmekten çok anlamakla güçleniyor. Partnerini anlamaya çalışmak, ilişkini daha da güçlendirebilir. Onun sesine sahiden kulak ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…