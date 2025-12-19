onedio
HBO Max, Jasmine'in Yayından Kaldırılmasının Ardından Çocuk Profilleriyle İlgili Bilgi Videosu Yayınladı

Elif Sude Yenidoğan
19.12.2025 - 15:34

12 Aralık’ta ilk bölümüyle yayınlanan Jasmine dizisi bazı sahneleriyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Asena Keskinci’nin başrolündeki Jasmine dizisi yetişkin izleyici kitlesi için hazırlanmıştı. Ancak RTÜK diziyle ilgili inceleme başlatmıştı. Şimdiyse HBO Max, yetişkin ve çocuk profillerinin farkını anlatmak adına yeni bir paylaşımda bulundu.

Jasmine dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemde.

Dizinin ilk bölümü yayınlanınca RTÜK’ten müdahale gelmişti. Yapılan ilk açıklamada, 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır.' ifadesine yer verilmişti. Ardından da RTÜK, Jasmine dizisine 'en üst sınırdan idari para cezası' ve 'katalogdan çıkarma yaptırımı' uygulanmasına karar verildiğini açıklamıştı. 

Tüm bunlara rağmen dizinin ikinci bölümü bugün yayınlandı.

HBO Max ise yetişkin ve çocuk profillerinin ayrımını vurgulamak için aşağıdaki paylaşımı yaptı. 👇

“Çocuk profilleri hakkında her şey 👇” notunu düştü.

“Özenle seçilmiş güvenli içerik deneyimi için çocuklara özel olarak tasarlanmış çocuk profilinizi her zaman oluşturabilirsiniz.

Çocuk profili seçildiğinde, ana ekran ve arama sonuçlarında yalnızca çocuk profilinin izlemesine izin verilen yaş sınırlamasına sahip dizi ve filmler gösterilir.

Çocuk profilleri için içerik derecelendirmelerine bağlı olarak farklı ana ekran deneyimleri mevcuttur.

Çocuk profili ile ilgili tüm detaylar için: help.hbomax.com”

