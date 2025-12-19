HBO Max, Jasmine'in Yayından Kaldırılmasının Ardından Çocuk Profilleriyle İlgili Bilgi Videosu Yayınladı
12 Aralık’ta ilk bölümüyle yayınlanan Jasmine dizisi bazı sahneleriyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Asena Keskinci’nin başrolündeki Jasmine dizisi yetişkin izleyici kitlesi için hazırlanmıştı. Ancak RTÜK diziyle ilgili inceleme başlatmıştı. Şimdiyse HBO Max, yetişkin ve çocuk profillerinin farkını anlatmak adına yeni bir paylaşımda bulundu.
Jasmine dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemde.
HBO Max ise yetişkin ve çocuk profillerinin ayrımını vurgulamak için aşağıdaki paylaşımı yaptı. 👇
“Çocuk profilleri hakkında her şey 👇” notunu düştü.
