HBO Max, Jasmine'in Yayından Kaldırılmasının Ardından Çocuk Profilleriyle İlgili Bilgi Videosu Yayınladı

Dizinin ilk bölümü yayınlanınca RTÜK’ten müdahale gelmişti. Yapılan ilk açıklamada, 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır.' ifadesine yer verilmişti. Ardından da RTÜK, Jasmine dizisine 'en üst sınırdan idari para cezası' ve 'katalogdan çıkarma yaptırımı' uygulanmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Tüm bunlara rağmen dizinin ikinci bölümü bugün yayınlandı.