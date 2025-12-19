onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix’in Yeni Gözdesi Kasaba Adlı Dizi Son Zamanların Favorisi Oldu!

Netflix’in Yeni Gözdesi Kasaba Adlı Dizi Son Zamanların Favorisi Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2025 - 13:39

Netflix 2025’in bitmesine günler kala yıla damga vurmayı yine başardı! Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Büşra Develi, Ozan Dolunay ve Kerem Can’ın başlıca rolleri paylaştığı Kasaba adlı dizi son günlerin favorisi oldu. Suç ve gerilim teması çevresinde şekillenen hikaye tüm izleyicilerden tam not aldı ve sosyal medyada gündem oldu! Peki ya Kasaba dizisinin konusu ne, seyirciler ne demiş? Gelin birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle proje 2022’den beri gündemde olan işlerden.

Öncelikle proje 2022’den beri gündemde olan işlerden.

Ancak yayınlanması 2025’e nasip oldu diyebiliriz. Başarılı cast seçimleri sosyal medyada en çok yorum alan konu oldu. Özellikle Okan Yalabık’ın yer aldığı tüm işleri dizi ve filmseverler ilgiyle karşılıyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanmasıyla birlikte X platformunda yüzlerce özgü dolu yorum sıralandı.

Kasaba’nın konusu ne?

Dizi, sakin görünen küçük bir yerleşimde saklanan karanlık sırları merkeze alıyor. Okan Yalabık’ın canlandırdığı karakter, kasabada yıllardır süren dengeleri sorgulatan bir figür olarak hikayenin merkezinde duruyor. Ozan Dolunay ve Büşra Develi’nin hayat verdiği karakterler ise hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Dizi, suç ve gizemi ağırdan alan ama merakı sürekli canlı tutan bir tempoyla ilerliyor. Küçük bir kasabada herkesin herkesi tanıdığı sanılırken, aslında kimsenin kimseyi tam olarak bilmediğini hissettiren bir anlatımı var.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın