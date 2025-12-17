onedio
YouTube'u Kasıp Kavuran "Nemlizade"den EXXEN Sürprizi!

YouTube'u Kasıp Kavuran "Nemlizade"den EXXEN Sürprizi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2025 - 18:10

Yıl bitmeden EXXEN'den yeni bir sürpriz geldi! YouTube’da 5 sezon tamamlayan Nemlizade'nin Exxen’e geçtiği öğrenildi. Mahalle komedisi dizinin yeni sezonu yılbaşı gecesi başlıyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzunca bir süredir YouTube'da yayınlanan Nemlizade'ye mutlaka denk gelmişsinizdir.

Mahallenin absürt gündemi, aile içi ironiler, “bunu biz de yaşadık” dedirten tartışmalar derken dizi YouTube’da kendi kitlesini epey bir büyüttü. 

Özellikle Nemli ailesinin ev içi krizleri ve mahalle ahalisinin bitmeyen goygoyu sosyal medyada sık sık alıntılandı. 

Nemlizade YouTube’da beş sezon boyunca “izlenip geçilen” değil, “konuşulup paylaşılan” bir mahalle komedisine dönüştü.

Sürpriz haber ise yıl bitmeden geldi! Nemlizade, adres değiştirdi.

Dijital yayın yolculuğuna artık Exxen’de devam edecek olan dizinin yeni sezon ilk bölümü, yılbaşı gecesi 31 Aralık Çarşamba Exxen’de izleyiciyle buluşacak!

İstanbul’un eski bir semtinde geçen Nemlizade, kara mizahı mockumentary (belgesel tadında kurgu) anlatımla harmanlayıp, “absürt ama bir o kadar tanıdık” hikayelerin kapısını aralayacak. 

Her sezon 6 bölüm olarak tasarlanan dizi; bastırılmış istekleri, gelenekle kapışmaları ve ironik aile hallerini mizahın sivri diliyle anlatıyor. Üstelik her bölümde farklı bir karakterin dünyasına girerek toplumsal normlara hem merhametli hem de hafif alaycı bir yerden bakacak.

Yapımcılığını Jaki Baruh ve Tolga Yolcu’nun üstlendiği dizinin senaryosu Onur Gökçek imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Ercan Eyigün oturuyor. 

Oyuncu kadrosunda ise Onur Gökçek, Doğan Keser, Ahmet Arslan, Tuğba Kürükoğlu, Kerim Ürün, Adem Türker, Samet Gürsel, Ali Rıza Tanyeli, Eylem Dokur, İstiklal Akarsu ve Zeki Yılmaz yer alıyor.

Nemlizade, 31 Aralık gecesi herkesi EXXEN'de bekliyor!

