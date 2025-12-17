onedio
Boyu Kadar Olmuş: MasterChef Danilo Zanna'nın Oğlunun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Boyu Kadar Olmuş: MasterChef Danilo Zanna'nın Oğlunun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2025 - 17:29

MasterChef'in göz bebeği, kıymetli jüri üyesi Danilo Zanna, boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'ten olan oğlu Zeno Tibet'in son halini paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

MasterChef hayatımıza girdiği ilk günden beri demirbaşı olarak karşımıza çıkan şef Danilo Zanna'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

İtalyan Danilo Zanna, Metro Market zincirine danışmanlık verdiği sırada Türkiye'nin her yerini gezerek lokal ürünleri inceleme fırsatı bulmuş, ardından 2003 yılında Türkiye'ye yerleşmişti.

Elin Oğlu programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Danilo, her zaman sempatikliği ve Türkçe'yi çok da iyi bilmediğinden kırdığı eğlenceli potlarşa dikkat çekmişti. 

2019'da MasterChef jüri koltuğuna oturduktan sonra günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, kısa sürede de ekranların vazgeçilmez yüzlerinden oldu!

Uzunca bir süre 'yabancı damat' goygoyuna maruz kalan Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek'le 2012 yılında evlendi. 

2013 yılında ise Zeno Tibet ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldılar! Fakat sonu ne yazık ki hüsranla bitti. 

9 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar veren ikili, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2021 yılında boşandı. Danilo'nun oğluna çok düşkün olduğunu ve yakınlarında olmak için elinden geleni yaptığını duymuştuk.

Geçtiğimiz günlerde MasterChef'in final gecesinde oğlunu da yanına alan Danilo Zanna, 12 yaşındaki Zeno Tibet'in son halini sosyal medya hesabında paylaştı!

Danilo'nun boyu kadar olan oğlu gören herkesi şaşırttı!

Yorum Yazın