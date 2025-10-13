Sevgili Yay, bugün seninle Venüs'ün Terazi burcundaki konumunun etkilerini paylaşmak istiyoruz. Bu konum, iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde dengeyi sağlıyor. Fikirlerini paylaşırken daha diplomatik bir tutum sergilemen, sana güçlü destekler kazandırabilir. Bu, özellikle grup projelerinde ve yaratıcı ekip çalışmalarında seni daha da motive edecektir.

İşte tam da bu projelerle birlikte yeni gelir kaynakları keşfedebilirsin. Belki de bugün önünde küçük ama istikrarlı bir kazanç kapısı açılacak. Özellikle eğitim, yazılım, tasarım ya da teknoloji odaklı işlerdeysen bu etki daha verimli olacak. Bu süreçte geçmişte başvurduğun bir yerden dönüş alman mümkün. Bu, belki de hayalini kurduğun iş kapısının açılması anlamına gelebilir. Gözünü dört aç, her fırsatı değerlendir.

Aşk hayatında ise arkadaşlıktan doğan bir yakınlık gündeme gelebilir. Belki de birlikte ürettiğin biriyle kalp bağı kurman olası. Bu, iş hayatında olduğu gibi aşk hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kim bilir, belki de bu yeni yakınlık, hayatının aşkı olabilir. Tabii ki bugün Venüs'ün Terazi burcundaki konumu, sana aşkı müjdelerken kalbinin sesini dinlemek seni mutluluğa götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…