Sevgili Yay, bugün senin için oldukça coşkulu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden duygularını dikkatlice yönetmeye çalış. Partnerinle ilişkinde samimi bir iletişim dönemi seni bekliyor. Bu durum, kalbinin hızla çarpmasına neden olabilir. Hatta bu hızlı gelişmeler karşısında kendini bir anda nikah masasında bulabilirsin. Ancak durup bir düşün, gerçekten evlilik senin için doğru seçenek mi?

Bekar olan Yay burçları ise bugün özgürlüğün tadını çıkaracaklar. Aman dikkat, duygularının kontrolünü kaybetmek seni anlık ilişkilere ve dürtülerinle hareket etmeye itebilir. Bu durum, anı yaşamanı sağlasa da sonuçlarına hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…