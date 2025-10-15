onedio
16 Ekim Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu
16 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sağlık yönünden biraz hareketli bir döneme giriyorsun. Bir süredir ertelediğin sağlık rutinlerin, doktor kontrolleri ve tedavilere odaklanmanın zamanı gelmiş olabilir. Ne dersin, bir süredir bedeninin sesini görmezden geliyor olabilir misin? 

Şimdi ona kulak ver! Dinlen, kendine ve dostlarına vakit ayır. Ama en önemlisi bedeninin neye ihtiyacı olduğuna odaklan. Bunun için ise rutin bir kontrol ya da tetkik süreci ile şifa bulmayı düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
