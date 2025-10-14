onedio
15 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs, bugün Plüton ile üçgen açı oluşturuyor. Bu, sinir sistemin üzerinde bazı etkiler yaratabilir. Gökyüzündeki bu hareketlilik, stres ve gerginlik sinyallerini daha belirgin hale getirebilir. Bu nedenle, bugün kendini biraz daha hassas hissedebilirsin.

Özellikle boynun ve omuzlarında ani gerginlikler söz konusu olabilir. Bu, genellikle stresin vücutta en çok etkilediği bölgelerden biridir. Bu durumda, gün içinde kısa duraklamalar yapmayı ihmal etmeyin. Bu duraklamalar sırasında nefes tekniklerini kullanabilirsin. Derin nefes alıp vermek, hem enerji akışını dengeliyor hem de zihinsel sakinliğini destekler. Ritmik hareketler de bu süreçte oldukça yardımcı olabilir. Dans etmek, yürüyüş yapmak veya hafif bir egzersiz rutini, stresini azaltmanın yanı sıra enerjini de dengeler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

