Sevgili Yay, bugün kariyerinde özgürlük ve yenilik arayışının ön planda olduğunu söylemek isteriz. Venüs ve Plüton'un oluşturduğu güçlü üçgen, alışılmışın dışına çıkman ve sınırlarını zorlaman için harika bir enerji sağlıyor. Zira bu aralar yeni fırsatlar da kapını çalabilir, bu fırsatları değerlendirmek hem maddi hem de prestij anlamında sana kazanç sağlayabilir. Cesur ve yaratıcı adımların, iş hayatında seni bir adım öne çıkarabilir.

Projelerinde farklı bakış açılarına ve sıra dışı çözümlere yönelmek ise bugünkü enerjinin yegane anahtarı olabilir. Plüton'dan aldığın enerji, hayal gücünü pratiğe dönüştürmende sana güç veriyor. Beklenmedik bir fikir patlaması, belki de uzun süredir ertelediğin o projeyi bir anda canlandırabilir.

Aşk hayatında ise sürprizler seni bekliyor... Bir bakış, bir dokunuş ya da bir tatlı söz belki de tüm gününü değiştirebilir. Tutkulu ve neşeli anlar yaşamanı sağlayacak jestler ilişkinin enerjisini tazeleyebilir ve seni daha da aşka dair heyecanlandırabilir. Hadi, aç kalbini ve bu hoş sürprizlere bırak kendini... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…