Sevgili Yay, bugün nereye yetişmeye çalışıyorsun? Özellikle iş hayatında hızla ilerlemek, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor olabilirsin. Bu yüzden aceleci kararlar verip hızla aksiyon almak ve hayatını değiştirmek gündeminde yer alabilir. Tam da bu noktada stratejik adımları ve planlamayı bir kenara bıraksan da önceliklerini doğru belirlemenin senin için kritik önem bir taşıdığını unutmamalısın.

Aman dikkat işler hızla ilerlesin derken üzerine haddinden fazla yük ve ekstra sorumluluk da alabilirsin. Lakin bu durum yaratıcılığını ve esnekliğini kaybetmene neden olabilir. İşleri standart bir düzende, bu rutinlerle ve risk almadan ilerleterek başarıya ulaşabileceğine inanabilirsin. Ancak senin alametifarikan, yaratıcı zihnin ve ve sınırları kolayca aşabilen esnekliğin. Bu yüzden başarı stratejini buna göre belirle!

Gelelim aşka! Bugün duyguların oldukça coşkulu ancak ölçülü olman gerekiyor... Partnerinle samimi iletişiminin arttığı bir dönemdesin. Bu seni heyecanlandırabilir. Belki de kendini bir anda nikah masasında bulabilirsin. Ama sahiden evliliği arzuluyor musun? İyi düşün... Bekar Yay burçları ise bugün özgürlüğü tercih edecek. Zaman zaman kontrolden çıkar duygular ise seni anlık ilişkilere ve dürtülerinle hareket edip anı yaşamaya itebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…