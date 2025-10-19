Sevgili Yay, göklerden gelen enerjiler bugün senin için birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, haftanın ilk gününde seni hem işte hem de aşkta güçlü diyalogların içine çekiyor. Bu kozmik etkileşim, açık sözlülüğü ve doğrudan yüzleşmeleri teşvik ediyor. Yani, bugün ne hissediyorsan onu dile getirmenin tam zamanı!

Kariyerinde, iş ortaklarınla veya müşterilerinle yürüttüğün projelerde net kararlar alman gereken bir döneme giriyorsun. Pazartesi günü, diplomasi ve kararlılık senin en büyük silahların olacak. Zaten ancak senin gibi bir Yay burcu, bu iki özelliği mükemmel bir şekilde harmanlayabilirdi. Bugün rakiplerini korkutacağına eminiz!

Sırada aşk var! Bugün, partnerinle arandaki iletişim daha tutkulu bir boyuta taşınabilir. Zira, Merkür ve Mars'ın da etkisi ile ilişkini daha da güçlendirecek tartışmaların yaşanabileceği bir döneme giriyorsun. Tabii sular zamanla durulacaktır. Ancak unutma ki burada önemli olan savunmak değil, anlamak ve anlaşılmak… Eğer karşılıklı anlayışla tartışmaların ateşini söndürmeyi başarırsan, bu aşk ile kök salabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…