Sevgili Yay, bugün senin için oldukça heyecan verici bir gün olabilir! Zira Güneş ile Jüpiter karesi, seni doğrudan etkisi altına alıyor. Bu da seni haftanın en parlak yıldızı yapabilir... İşte tam da bu noktada, aklını yeni projelerle, genişleme arzusuyla, büyük ve cesur fikirlerle doldurmalısın. Ancak, her şeyi hemen hayata geçirmek için acele etmemen gerektiğini unutmamalısın. Her iyi fikir, hemen uygulanabilir olmayabilir, değil mi?

Tam da bu süreçte, iş birliği içinde olduğun kişilerle fikir çatışmaları yaşayabilirsin. Bu aşamada bilmelisin ki başarıyı getiren ego değil, vizyonundur. Gerçek başarı, başkalarını da parlatmayı başarabilmekle gelir. Şimdi fikirlerinle ve sevdiklerinle birlikte yıldız gibi parlayabilirsin!

Aşk hayatına gelirsek, bugün özgürlük duygun oldukça yüksek! Partnerin, bu durumu anlamakta zorlanabilir ancak bu durum geçici olacaktır. Kendini tek başına hissetmek, biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Eğer bu durumu açıkça ifade edersen, kimse kırılmaz ve ilişkinin ritmi bozulmaz. Bekar Yay burçlarına da bir haberimiz var: Farklı bir kültürden biri, ilgini çekebilir ve bu hikaye, sürprizlerle dolu olabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapını çalabilir bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…