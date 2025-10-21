Sevgili Yay, bugünlerde Neptün'ün Balık burcunda olması, iç dünyanda derin bir hassasiyet oluşturuyor. Bu, kariyer hayatınla ailevi konularının iç içe geçmesine neden olabilir. Belki evden çalışma konusunda bir düşünceye sahip olabilir ya da yaratıcı fikirlerini iş hayatına aktarmak isteyebilirsin. Lakin bugün, her ne yapıyorsan kalbinden geçenleri yapman gerektiğini söylemeliyiz.

Bir yandan da iç sesinin sürekli olarak 'artık anlamlı bir şey yapmalısın' şeklindeki çağrısını duyuyor musun? İşte bu çağrıyı görmezden gelmemelisin. Zira, Neptün seni sadece maddi kazanca değil, aynı zamanda başarıya da davet ediyor. Seni tatmin edecek bir işte görev alma ve takdir edildiğin bir iş yerinde çalışarak gücüne güç katma zamanı. Hemen iş başvurusu yapmaya başla deriz!

Biraz da aşktan konuşalım! Neptün'den gelen enerji ile geçmişte yaşadığın bir anının kokusu tekrar burnuna gelebilir. Belki eski bir fotoğraf, belki eski bir mesaj ya da geçmişe ait bir anı, seni birine daha da yaklaştırabilir. Evren, kalbini eski bir hikayeye dokundurarak yeni bir sayfa açmanı istiyor olabilir. Ne dersin, o ex'ten next olur mu? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…