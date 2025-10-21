Sevgili Yay, Neptün'ün Balık burcunda olduğu bu dönem, iç dünyanı hassas bir deniz dalgası gibi harekete geçiriyor. İş hayatınla ailevi konuların iç içe geçtiği bir dönemdesin ve belki de evden çalışmayı düşünmeye başladın ya da yaratıcı fikirlerini iş hayatına aktarmak için kolları sıvadın. Ancak bugün, yapman gereken en önemli şeyin kalbinden geçenleri yapmak olduğunu unutmamalısın.

Bir yandan da iç sesinin sürekli olarak 'artık anlamlı bir şey yapmalısın' şeklindeki çağrısını duyuyor musun? Bu çağrıyı görmezden gelmek yerine, onu dikkate almalısın. Çünkü Neptün, seni sadece maddi kazanca değil, aynı zamanda başarıya da davet ediyor. Kendini tatmin edecek bir işte görev almanın ve takdir edildiğin bir iş yerinde çalışarak gücüne güç katmanın tam zamanı. Bu yüzden hemen iş başvurusu yapmaya başlamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…