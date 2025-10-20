Sevgili Yay, bugün Terazi burcundaki Yeni Ay, sana aşk konusunda cesaret veriyor. Yani, kalbindeki korkuları bir kenara bırakıp aşka adım atmanın tam zamanı! Kalbine aşkı fısıldayan bu enerji ile belki de uzun zamandır dost olarak gördüğün biri, bir anda hayatında bambaşka bir yere sahip olabilir. Heyecanlı değil mi?

Ancak burada önemli bir nokta var. Bu aşk, senin için sadece tutkulu bir ilişki olmayacak. Aynı zamanda zihinsel bir uyum da arayışın olacak. Yani, birlikte olduğun kişiyle sadece kalbini değil, zihnini de paylaşmak isteyeceksin. Bu, belki de aşka bakış açını da tamamen değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…