Sevgili Yay, bugün kalbinin derinliklerinde sakladığın, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin duygularının perdesi aralanıyor. Uzun zamandır hafızanın en kuytu köşesine sakladığın bir sır, belki de bugün dudaklarından dökülebilir. Ya da bir süredir kalbinin en gizli köşesinde sakladığın bir aşkı, belki de bugün itiraf etme cesaretini kendinde bulabilirsin.

Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle birlikte, sırlarının gizemli perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Belki de platonik bir aşk, gerçeğe dönüşme fırsatı bulacak. Bu aşkta biraz entrika, biraz ihanet ve belki de biraz yasak olabilir. Ancak unutma, her ne olursa olsun, senin olanı almanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…