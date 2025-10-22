Sevgili Yay, bugün Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle birlikte, bilinçaltının derinliklerindeki aydınlanma sürecine şahit olacaksın. Bu durum, kariyerinde daha önce fark etmediğin alanları, senin için su yüzüne çıkaracak ve perde arkasında gerçekleşen gelişmeleri daha net görmeni sağlayacak. İşte tam da bu noktada kendi planlarını bir süreliğine kimseyle paylaşmaman gerektiğini hissedebilirsin. Bu, senin için “sessiz ilerleme” dönemi olabilir ve bu durumda haklısın da!

Arkandan çevirilen işler ve etrafında dönen oyunları çözerken, kıskanıldığını da açıkça göreceksin! Gözler üzerinde... Bu yüzden, bu sıralar devam eden iş görüşmeleri, anlaşmalar veya ortaklık ilişkileri hakkında kimse ile bilgi paylaşımı yapma deriz. Kendine sakladığın detaylar, sayesinde rakiplerini geride bırakacağın bir gündesin.

Peki aşktan ne haber? Aşk hayatında ise, gizli kalmış duyguların sahneye çıkıyor. Belki de uzun zamandır sakladığın bir sır açığa çıkabilir ya da kalbini uzun süredir bastırdığın birine açmayı düşünebilirsin. Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle, saklanmaktan vazgeçen sırlar, platonik bir aşkı gerçeğe dönüştürebilir. Bu aşkta biraz entrika, ihanet ve hatta yasak da olsa; senin olanı alma vakti geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…