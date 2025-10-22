Sevgili Yay, bugün Güneş’in gizemli ve derinliklerine meraklı Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, bilinçaltının en derin köşelerinde saklanan bazı gerçeklerin aydınlanmasına vesile olacak. Bu, kariyerinde daha önce belki de hiç fark etmediğin veya göz ardı ettiğin bazı alanları, belki de bazı fırsatları su yüzüne çıkaracak.

İşte bu yüzden kendi planlarını, hedeflerini bir süreliğine kimseyle paylaşmaman gerektiğini söyleyen bir iç ses... Bu, senin için “sessiz ilerleme” dönemi olabilir ve bu durumda haklısın da. Kendi rotanı çizmek, kendi hedeflerine odaklanmak ve bunları bir süreliğine sadece kendine saklamak en doğrusu olacaktır.

Bu süreçte, arkadan dönen çarkları, etrafında oynanan oyunları çözerken, belki de kıskanıldığını fark edeceksin. Sakın ola, devam eden iş görüşmelerin, anlaşmaların veya ortaklık ilişkilerin hakkında kimse ile bilgi paylaşımı yapmamanı öneririz. Kendine sakladığın bu detaylar sayesinde, rakiplerini geride bırakacaksın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…