Sevgili Yay, bugün senin için oldukça hareketli ve yoğun bir gün olacak. Kalbin, aşk hayatında serbest bir dönemde olmasına rağmen, bir yandan da yoğun duygusal dalgalanmalar yaşayacak. Bu noktada, partnerlerinle aralarındaki çekimi ve tutkuyu daha da yoğun bir şekilde hissedeceksin. Aşkın kıvılcımları etrafında uçuşurken, bu durumun seni hem heyecanlandırdığını hem de huzurlu bir mutluluk verdiğini hissedeceksin.

Bekar Yay burçları için ise bugün, karşılarına çıkan kişiyle ilgili heyecan verici ve biraz da meydan okuyucu bir durum söz konusu olacak. Bu kişi, kalbinizi hızla çarptırabilir ve belki de ilk görüşte aşka inanmanızı sağlayabilir. Ancak, kalbinizi teslim etmek konusunda biraz çekingen davranabilirsiniz. Bu durumda, Güneş'in etkisi altındaki Plüton'un cazibesine kapılmamak elde olmayabilir. Görünen o ki bu aşk, sizi hem zorlayacak hem de büyütecek; unutulmaz bir deneyim olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…