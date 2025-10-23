Sevgili Yay, bugün kariyer hayatınla ilgili özgürlük ve risk temaları ön plana çıkıyor. Güneş ile Plüton arasında oluşan kare açı, senin için beklenmedik fırsatların kapısını aralarken, aynı zamanda güç mücadeleleriyle de karşı karşıya bırakabilir. Bu durum, senin için hem heyecan verici hem de zorlu bir süreç olabilir.

Bugünün gündemine seyahat planları, yeni eğitim fırsatları veya yeni projeler damga vurabilir. Bu durum, hızlı kararlar alman gerektiği anlamına gelebilir. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, aceleci olmamak ve stratejik hareket etmek olmalı. İyi düşünülmüş ve planlanmış adımlar, bugün senin için en doğru seçenek olacak.

Ama dikkat! İş değişimi de bugün gündemde olabilir, bu konuda da aceleci olmamaya özen göster. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…