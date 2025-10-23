Sevgili Yay, bugün senin için kariyer alanında özgürlük ve risk temalarının öne çıkıyor. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, seni beklenmedik fırsatların kapısına kadar getirebilirken, aynı zamanda güç mücadelelerine de sürükleyebilir. Seyahat planları, yeni eğitim fırsatları veya yeni projeler bugünün gündemine damga vurabilir. Hızlı kararlar alman gerekebilir, ancak burada önemli olan nokta aceleci olmamak. Stratejik hareket etmek, bugün senin için en doğru seçenek olacak.

Günlük hayatında ise macera arzun tavan yapacak. Plüton'un etkisiyle, eski alışkanlıklarını bir kenara bırakıp yeni yollar keşfetmeye yöneleceksin. Enerjini doğru yönlendirebilirsen, bugün senin için hem öğretici hem de motive edici bir gün olacak. Ama iş değişimi de gündemde olacak, bizden söylemesi!

Biraz da aşktan söz edelim! Bugün kalbin serbest ama bir o kadar da yoğun bir dönemdesin. Partnerinle arandaki çekim ve tutku bugün daha da artacak. Öte yandan eğer bekarsan, karşılarına çıkan kişi hem heyecan verici hem de biraz meydan okuyucu olacak. Kalbini teslim etmek istemesen bile, Güneş'in etkisi altındaki Plüton'un cazibesine kapılabilirsin. Bu aşk, seni hem zorlayacak hem de büyütecek; unutulmaz bir deneyim olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…