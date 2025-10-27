Sevgili Yay, bugün gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, uzaklardan esen bir romantik rüzgarın kalbini yeniden hızlandırabileceğine işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi nihayet hayatına girebilir. Ancak burada önemli bir detayı hatırlatmak istiyoruz: Bu süreçte mantığını bir kenara bırakmamalısın.

Jüpiter üçgeninin etkisiyle duygusal yoğunluğun artabilir ve belki de aşka dair hızlı kararlar da alabilirsin. Ancak, unutmamalısın ki hızla başlayan bir aşk hikayesi, aynı hızla sona erebilir. Bu nedenle, gerçekten sana değer veren ve seninle aynı yolda yürümek isteyen kişiyle yollarını birleştirmeye odaklanmanı öneriyoruz. Şimdi zaman belki de daha yavaş akacak, ancak kalbin doğru yönü bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…