Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz hareketlenme olacak gibi görünüyor. Venüs ve Chiron arasındaki kare, belki de geçmişte yaşadığın ve hâlâ etkisini taşıdığın bir hayal kırıklığını iyileştirmek için bir kapı aralıyor. Hani o eski sevgiliden kalma, hâlâ içini acıtan o yara... İşte tam da ondan bahsediyoruz.

Bu durum ise umutlarını yeniden şekillendirmen ve belki de daha gerçekçi bir mutluluk peşinde koşman için mükemmel bir zaman olabilir. Biliyorum, çoğumuzun hayalindeki aşk, filmlerdeki gibi olmayabiliyor. Fakat belki de gerçek mutluluk, tam da bu gerçekçilikte saklıdır.

Açık ve dürüst sohbetler, kalbini hafifletebilir ve belki de bir süredir taşıdığın yüklerden kurtulmanı sağlayabilir. Kim bilir, belki de bu sohbetler sayesinde hayatının aşkını bulabilirsin. Kulağa harika geliyor, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…