Sevgili Yay, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Mars, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı demek. Peki şimdi tutkunun derinliklerine dalmaya ne dersin?

Yüzeysel ilişkilerden çok daha fazlasını mı arzuluyorsun? O zaman bugün tam sana göre! Kalbinin derinliklerinde neler olduğunu, ne istediğini çok net bir şekilde biliyorsun artık. Bu isteklerin peşinden gitmekten çekinme. Kendini tutkuyla sevdiğin kişiye bırakmanın tam zamanı.

Şimdi aşk için heyecana odaklan ve kalbinin seni yeni bir yola sürüklemesine izin ver. Belki de bu yeni yol, hayatının aşkına giden yoldur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…