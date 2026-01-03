Sevgili Yay, bugün senin için biraz fırtınalı bir hava var gibi görünüyor. Çünkü Mars ve Plüton'un karşıt açısı, özellikle aşk hayatında bazı dalgalanmalara neden olabilir. Güven, bugün senin için en önemli tema olacak. İlişkinde sağlamlığı ve istikrarı arıyorsun, belki de biraz da huzur ve sükunet. Ancak eğer henüz aşkı, bugün maddi ya da manevi anlamda güçlü bir kişi, dikkatini çekebilir.

Ama unutma, bugün senin için kalbinin netlik ve belirginlik aradığı bir gün olacak. Belki de aşka dair ne istediğini tam olarak anlama ve bu doğrultuda hareket etme zamanı. Kendine güvenmeyi öğren ve kalbinin sesini dinle. Belki de aşkta aradığın cevaplar, aslında kalbinin derinliklerinde saklıdır. Bugün kendini ne istediğini tam olarak anlamaya ve bu doğrultuda hareket etmeye odakla. Kendine güven, çünkü en iyi rehberin yine sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…