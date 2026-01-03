onedio
4 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

03.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ocak Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün enerjisi Mars ile Plüton karşıtlığından güç alıyor. Bu enerji ise senin gibi ateşli ve enerjik bir burcu harekete geçirmek için adeta bir davetiyeye dönüşüyor. Ancak bu hareketi zorlama ya da baskı altında hissetmeden, tamamen kendi isteğinle ve ritminde gerçekleştirmen gerekiyor.

Gökyüzü bugün sana bir de öneride bulunuyor: Açık hava. Güneş'in sıcaklığını hissetmek, temiz hava almak ve doğayla iç içe olmak enerjini dengeliyor ve ruhunu tazeliyor. Belki de günün yoğunluğundan biraz olsun uzaklaşıp küçük bir yürüyüşe çıkmak iyi bir fikir olabilir. Bedenin, özgürce hareket etme ve kendi ritmini bulma ihtiyacı içinde. Buna odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

