11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Venüs ve Chiron arasında gerçekleşen kare açı, hareket özgürlüğünü etkileyebilir. Özellikle kalça ve uyluk bölgelerinde hassasiyetler hissedebilirsin. Bu durum, hareket etme biçimini ve enerjini doğrudan etkileyecektir.

Bugün, bedeninin ne tür hareketler yapmak istediğini anlamak ve ona kulak vermek oldukça önemli. Belki de yoğun ve zorlayıcı spor rutinlerin yerine, daha akıcı ve keyifli hareketlere yönelmek isteyeceksin. Belki de bir yoga dersi, hafif bir yürüyüş ya da dans etmek tam da aradığın şey olabilir.

Unutma ki bugünün enerjisi bedenini disipline etmekten çok, onunla eğlenmeyi öneriyor. Kendini zorlama, dinlen! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

