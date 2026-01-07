Sevgili Yay, bugün bedeninin hareket etmeye, canlanmaya ihtiyacı var. Belki bir spor salonuna gitmek, belki de sabahın erken saatlerinde bir koşu yapmak... Kim bilir, belki de sadece evde bir yoga matı üzerinde hareket etmek. İçindeki enerjiyi uyandıracak her türlü hareket bugün senin için kıymetli.

Açık hava ve güneş ışığı da bugün senin için adeta bir enerji deposu olacak. Belki bir parkta Güneş'in altında bir kitap okumak, belki deniz kenarında bir yürüyüş yapmak ya da belki de sadece balkonunda Güneş'in tadını çıkarmak adeta bir enerji kaynağı olacak.

Bir de unutma ki, bugün 'iyi hissetmek' için büyük planlara değil, küçük özgürlüklere ihtiyacınız var. Belki bir kahve molası, belki bir müzik dinleme arası ya da belki de sadece biraz sessizlik... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…