Sevgili Yay, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Bedenin adeta hareketle yeniden can bulacak, fakat bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetmek senin elinde. Bilinçli hareket etmek, enerjini doğru kullanmak demek. Bu sayede gün boyunca kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin.

Gün içindeki tempoyu iyi ayarlamak, seni akşam saatlerine kadar güçlü ve enerjik taşıyacak anahtar olacak. Özellikle enerjini tüketecek yoğun aktivitelerden kaçınmak, gün sonunda kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak.

Unutma, keyif aldığın her aktivite, senin için birer şifa olacak. İster bir kitap oku, ister bir yürüyüşe çık, ister sevdiğin bir diziye başla seçim senin! Temel olan ise hayattan keyif almak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…