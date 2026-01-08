Sevgili Yay, Güneş ve Mars, bugün Oğlak burcunda bir araya geliyor. Bu da fiziksel dayanıklılığını ciddi anlamda artırıyor. Kim bilir belki de bu dönemde, daha önce denemediğin bir spor dalına başlamak için ideal bir zaman olabilir.

Mars cazimi etkisi altındasın ve bu da spor ve hareket konusunda motivasyonunun tavan yapacağı anlamına geliyor. Ancak unutma ki her şeyde olduğu gibi spor ve harekette de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Belki de bu dönemde kaslarını zorlamadan güçlendirecek aktiviteleri tercih etmek daha doğru olabilir. Pilates, yoga ya da hafif tempolu bir yürüyüş belki de tam da bu döneme uygun olabilir.

Bugün enerjini dengeli bir şekilde kullanmayı başardığında, kendini çok daha iyi hissedeceğine emin olabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…