Sevgili Yay, bugün biraz enerji yönetiminden, sağlıklı yaşamdan ve tabii ki yıldızların senin için neler söylediğinden bahsedeceğiz. Biliyoruz ki, haftanın ilk günü enerjimi nasıl yöneteceğimi belirlemek, tüm haftanın sağlıklı ve verimli geçmesi için oldukça önemli. Bu nedenle, plansız ve düzensiz bir tempodan sıyrılıp basit ama etkili bir sabah rutini oluşturmanı öneriyoruz. Belki bir fincan sıcak çay, belki biraz meditasyon ya da belki de güneşin doğuşunu izlemek... Kim bilir, belki de bu basit sabah rutini, tüm haftanın toparlanmasına yardımcı olacak bir etken olabilir.

Venüs ve Jüpiter'in bugün oluşturduğu kare, seni biraz büyüklük hissine çekebilir. Ancak bu durum, spor ya da diyet konularında aşırıya kaçmana neden olabilir. Unutma ki her şeyin fazlası zarar. Sosyal hareketlilik içindeyken de bedensel sınırlarını koruman oldukça önemli. Bu arada hafif tempolu bir yürüyüş ya da doğada geçirilen zaman da sinir sistemini sakinleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…