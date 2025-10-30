onedio
31 Ekim Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
31 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün belki de vücudunun farklı bölgelerinde, özellikle kaslarında ve eklemlerinde bir esneme, bir rahatlama ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Uzun saatler boyunca hareketsiz kalmak, belki de masa başında geçen uzun çalışma saatleri, seni hem ruhen hem de bedenen gerginleştirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bugün gökyüzünde oluşan Merkür ile Plüton altmışlığı, bedensel esnekliğini arttırmak için senin yanında!

Belki de bu enerjiyi kullanarak kendine kısa bir yoga serisi ayarlamalısın. Hatta belki de bir yürüyüşe çıkmalısın. Hem bedenini rahatlatmak hem de ruhunu dinlendirmek için harika bir fırsat bu! Unutma, sağlıklı bir beden sağlıklı bir ruh demektir ve bu ikisi birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Bir diğer önemli nokta ise sindirim sistemine fazla yüklenmemek. Bugün belki de biraz daha hafif yemekler tercih etmelisin. Sindirim sistemini yormadan, enerjini koruyabilecek besinlerle kendini beslemeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
