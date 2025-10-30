Sevgili Yay, bugün belki de vücudunun farklı bölgelerinde, özellikle kaslarında ve eklemlerinde bir esneme, bir rahatlama ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Uzun saatler boyunca hareketsiz kalmak, belki de masa başında geçen uzun çalışma saatleri, seni hem ruhen hem de bedenen gerginleştirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bugün gökyüzünde oluşan Merkür ile Plüton altmışlığı, bedensel esnekliğini arttırmak için senin yanında!

Belki de bu enerjiyi kullanarak kendine kısa bir yoga serisi ayarlamalısın. Hatta belki de bir yürüyüşe çıkmalısın. Hem bedenini rahatlatmak hem de ruhunu dinlendirmek için harika bir fırsat bu! Unutma, sağlıklı bir beden sağlıklı bir ruh demektir ve bu ikisi birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Bir diğer önemli nokta ise sindirim sistemine fazla yüklenmemek. Bugün belki de biraz daha hafif yemekler tercih etmelisin. Sindirim sistemini yormadan, enerjini koruyabilecek besinlerle kendini beslemeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…