Sevgili Yay, bugün senin için macera dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs'ün pozitif enerjisiyle dolup taştığın bugün, kimse seni bir kalıba sokamaz, sınırlarını belirleyemez. Bu özgürlük dolu enerjiyi hissetmek, seni daha da canlandıracak. Ancak, bu durumda partnerine sınırlarını ve beklentilerini açıkça ifade etmek, ilişkinde yeni ufuklar açmana yardımcı olabilir.

Belki de birlikte yeni bir hobiye başlarsınız, belki de hiç denemediğiniz bir yemeği birlikte yaparsınız. Kim bilir, belki de birlikte çıktığınız bu yeni macera, sizi daha da birbirinize bağlar. Ancak, eğer bekarsan ve bağlanmak gibi bir niyetin yoksa, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Venüs'ün cazibesine kapılarak bir yabancıya kalbini kaptırabilirsin. Zaten bu maceranın ta kendisi değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…